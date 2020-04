Publican en DOF medidas de austeridad contra Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.-El Gobierno mexicano publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el plan de austeridad para enfrentar la crisis de COVID-19 que estará vigente todo el 2020 y prevé bajas "voluntarias" de sueldo de los altos funcionarios públicos.



El plan de austeridad, que ya había adelantado el presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa del miércoles, prevé ahorros para aumentar el presupuesto del país en 622 mil 556 millones de pesos (unos 24 mil 902 millones de dólares).



"Conforme a los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, y ante la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta, propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas", argumentó el presidente en el decreto.



La primera medida estipula que ningún trabajador será despedido, aunque tampoco habrá aumento de personal, y que se reducirán el salario "de forma voluntaria" los altos funcionarios a partir del nivel de subdirector hacia arriba en el escalafón.



Asimismo, no se ejercerá el 75 % del presupuesto de las partidas de servicios generales, y materiales y suministros.



Además, el mandatario avisó que se cancelarán 10 subsecretarías de Estado, sin precisar cuáles, pero al mismo tiempo garantizó su rango e ingresos a quienes dejen estos cargos.



El Gobierno también informó del aplazamiento de las acciones y el gasto de Gobierno con la excepción de 34 programas prioritarios.



Estas excepciones abarcan desde el pago de pensiones a adultos mayores, personas con discapacidad y becas de bienestar hasta proyectos como el tren Toluca-México, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.



El decreto confirmó que se otorgarán 3 millones de créditos a pequeñas empresas y unidades económicas familiares, además de la meta de crear 2 millones de empleos, con lo que se protegerá a 25 millones de familias, que en conjunto son 70 % de la población del país.



"La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos (unos 24 mil 902 millones de dólares)", aseveró.



En las acciones para combatir la pandemia de coronavirus, el Gobierno prolongó hasta el 30 de mayo las medidas de distanciamiento social, la suspensión de las actividades económicas no esenciales y el exhorto a la población a quedarse en casa.



México superó los 10 mil casos de COVID-19 esta semana, aunque el mismo Gobierno, que no aplica pruebas masivas a la población, estima que el número de contagios es alrededor de nueve veces mayor.