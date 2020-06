Pruebas de Covid-19 no se hacen "solo a privilegiados": Hugo López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que las pruebas de Covid-19 en el sector salud no se hacen “solo a privilegiados”, luego de que un periodista que acudió a la conferencia vespertina lo cuestionara al respecto.

“No sé a qué se refiere usted, ¿aquí hubo ciudadanos privilegiados, entre los comunicadores? […] Si usted fuera un contacto se le haría la prueba, si presenta síntomas. No lo dude”, dijo al reportero que lo increpó sobre las pruebas a funcionarios que han resultado positivos al virus.

“No, no haga eso, porque está difamando. Ahí está la cantidad de pruebas que se han hecho, usted trabaja en medio de comunicación y está aquí. Aquí ya tuvimos una experiencia vivida, donde un compañero de la Secretaría de Salud que tuvo Covid y se hizo un estudio de contactos aquí mismo”, recordó el funcionario.

López-Gatell añadió que si alguna persona llega a tener una condición que lo haga más propenso de contagiarse, en servicio público tiene el servicio de prueba disponible, en caso de presentar síntomas.

“No confunda las cosas, usted esta hablando de que a los privilegiados se les hacen las pruebas y el criterio no es ese. No diga esto porque eso es difamatorio, está diciendo que lo hacemos porque son privilegiados y no este gobierno no hace eso”, aclaró López-Gatell.