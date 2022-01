Pruebas Covid: Qué marcas no están autorizadas para venta en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de salud (SEDESA) a través de la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) informó que se identificaron, hasta ahora, nueve marcas de pruebas de detección de Covid-19 que se ofertan en distintas redes sociales que no están autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Ante ello, se hace un llamado a la población que no las adquieran por las redes sociales, ya que representan un riesgo para la salud pues pueden ser pruebas falsificadas o apócrifas y por ende sus resultados no son confiables, de tal forma que se pudieran dar falsos negativos y quienes tengan el virus SARS-CoV2, sin saberlo, propagar la enfermedad entre sus familiares.

Se exhorta a que si conoce de la venta ilegal de pruebas rápidas, lo denuncien en la página de Internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias

1 COVISTIX (Antigen Test for the Detection of SARS-CoV-2 Virus in Nasal Swab) Sorrento Therapeutics Facebook No Aprobada

2 REALY NOVEL CORONAVIRUS (SARS-COV-2) ANTIGEN RAPID TEST CASSETTE (SWAB) Hangzhou Realy Tech Co., Ltd Facebook No Aprobada

3 KIT DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS (ANTÍGENO/FRONTO NASAL) SZYBIO Life Origin Biotech Facebook No Aprobada

4 PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENOS SARS-COV-2 AMUNET Facebook No Aprobada

5 SARS-COV-2 IgG/IgM RAPID TEST ZHUHAI LANGFENG BIOTECH. CO., LTD. (China) Facebook No Aprobada

6 FASTEP: COVID19 IgG/IgM Rapid Test Device Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd. Facebook No Aprobada

7 VIVADIAG: SARS-COV-2 AG SALIVA RAPID TEST VivaChek Biotech (Hangzhou) Co. Ltd., China Facebook No Aprobada

8 HOTGEN COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST VE1 (SELLBEST) Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd Facebook No Aprobada

9 ONE STEP TEST FOR SARS-COV-2 ANTIGEN Getein Biotech, Inc Facebook No Aprobada

Cabe destacar que destacar que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a no comprar pruebas de dudosa procedencia.