Proveedores, responsables de que medicamento contra cáncer robado estuviera en bodega: Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo López-Gatell habló sobre el robo de medicamentos oncológicos, durante la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud de este lunes 12 de octubre.

Puntualizó que se trató de medicamentos contra el cáncer de la empresa Novak.

Hay muchos elementos que no conozco o puedo relatar para no violar el debido proceso de la investigación en caso de revelarlo", detalló Gatell Ramírez la razón por la que no podría detallar tanto respecto al hurto.