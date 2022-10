Protestan en Ciudad Juárez para exigir justicia por desaparecidos

CIUDAD JUÁREZ.- El pasado 30 de septiembre se realizó una misa en la capilla Misión de Guadalupe, en Ciudad Juárez a la que asistieron familiares de desaparecidos portanto retratos y pancartas de protesta. Al evento acudieron también el Colectivo de Familias Unidas por la Verdad y la Justicia y miembros del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, así como familiares de víctimas de la violencia en la región.

Luego de la misa, se dirigieron hacia el memorial de las personas desaparecidas ubicado al norte de Ciudad Juárez, en el parque Borunda. Una vez ahí, formaron una alfombra de color rojo, simbolizando la sangre producto de la violencia y las desapariciones.

“Cada día vemos que siguen publicando madres que no encuentran a sus hijas, niñas de 10 años en adelante no se encuentran. No hay estrategia de las autoridades para que no siga sucediendo esto", declaró Norma Laguna, madre de Idaly Juache, joven desaparecida.