Promete AMLO que no habrá aumento en combustibles

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en dos años de gobierno no se ha aumentado los combustibles y garantizó que en lo que resta su sexenio, éstos no subirán.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que incluso en algunos casos se han registrado una disminución de los precios de algunas gasolinas.

Se mantiene el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, el diésel, el gas, la luz, no incrementar los precios de estos combustibles. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno no ha habido aumentos por encima de la inflación.