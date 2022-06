Promete AMLO atención médica y medicamentos gratuitos más tardar en año y medio

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en máximo un año y medio la atención médica y los medicamentos serán universales y gratuitos en el sector salud, esto al manifestar que no se puede ir del gobierno sin cumplir con esa promesa.

Durante su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado sobre por qué los usuarios siguen pagando cuotas por estos servicios, ante esto, el mandatario reconoció que estos cobros siguen, pues no es “nada sencillo, más cuando se viene de un régimen corrupto”.

Es el derecho a la salud; nada es sencillo, más cuando se viene de un régimen corrupto, no me puedo ir del gobierno -no quiere decir que me vaya a quedar-, yo considero que a más tardar en un año ya no me vas a poder decir eso”, expresó.