Proliferación de consultorios en farmacias "son aventuras comerciales, no servicios de salud": López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo Hugo López-Gatell indicó que los consultorios privados adyacentes a farmacias han tenido éxito a raíz del estancamiento del sistema de salud pública en México.

Durante el Informe Técnico Diario del SARS-CoV-2, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud declaró:

Estos consultorios proliferaron enormemente durante los últimos seis u ocho años y la razón por la que proliferaron ha sido bien identificada, hay estudios académico entre otros del Instituto Nacional de Salud Pública, que identifican cómo el gasto público en salud se estancó".

Agregó que después del aumento en inversión del 2003 para la creación del Seguro Popular, el gasto ya no creció. E inclusive en la administración federal de Enrique Peña Nieto, a partir de 2015 disminuyo en términos reales.

"Pero no solo eso sino que este financiamiento en vez de destinarse al desarrollo, crecimiento expansión del sistema público de salud se desvió a los distintos planteamientos o proyectos de la iniciativa privada, y esta es un universo muy diverso muy heterogéneo desde donde hay hospitales con grandes capacidades hasta iniciativas de menor capacidad ", señaló en funcionario.

Asimismo, López-Gatell cuestionó que a tales establecimientos médicos no se les solicitaba una certificación pese a representar el 25% de las consultas médicas en México. "No estaban sujetos a una regulación formal más allá del aviso de funcionamiento o la licencia que les da la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)".

Por lo que previo a la contingencia por Covid-19 el Consejo de Salubridad de General, a través de su secretario, el médico José Ignacio Santos, inició conversaciones para que las asociones de farmacias cumplan con una serie de requisitos para obtener la certificación.

Respecto al tipo de servicios que proporcionan y su eficiencia dijo "La calidad de la atención, aunque ha sido estudiada también por algunas investigaciones de tipo académico, no tenía un mecanismo de responder ante las fallas en calidad y generalmente estos consultorios dan servicios de una o dos consultas. Es decir, para las enfermedades crónicas, que requieren un seguimiento largo, no tienen estas capacidades, no les ha interesado tampoco tener estas capacidades".

Finalmente, el subsecretario enfatizó que los referidos establecimientos "Son aventuras comerciales, no son servicios de salud que tengan como propósito fundamental el atender a las personas".

Con información de El Financiero Bloomberg