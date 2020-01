“Prohibido prohibir”, dice López Obrador sobre censura a Muñoz Ledo

Ciudad de México (GH).- “Prohibido prohibir” recomendó el Presidente Andrés Manuel López Obrador a los legisladores de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que impidieron que el diputado Porfirio Muñoz Ledo hablara en la Tribuna sobre la Guardia Nacional y su trato a los migrantes.

Porfirio es un dirigente excepcional, un hombre de lucha, que sabe muy bien que la libertad no se implora, la libertad se conquista...mi recomendación es que se abran todos los foros y que hablen todos, prohibido prohibir; o sea, no hay porque censurar, nosotros no vamos a censurar a nadie”, dijo.