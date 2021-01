Profesor de la UNAM amenaza con reprobar a alumna que faltó por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- Un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), amenazó con reprobar a una alumna que faltó a clases por Covid-19.

El académico José Raúl de Córdova Conde, quien imparte la materia de Fundamentos de Mercadotecnia fue denunciado públicamente por los estudiantes de la UNAM al negarse a justificar las faltas a una alumna que enfrentó coronavirus.

Los alumnos narraron que el pasado martes 19 de enero amenazó con reprobar a una de sus compañeras por faltar a dos clases y no entregar las tareas, pues al agravarse los síntomas de coronavirus, quedó inconsciente por tres días.

A través de un video compartido en Twitter, se muestra el momento en que el profesor de la UNAM responde que ese no es su problema, y esta no es no la primera vez que es reportado ante los directivos de la institución, sin obtener una respuesta positiva.

El profesor tomó una pésima actitud con una alumna cuando ella le informó que había faltado dos días a clases porque estuvo enferma, se lee en el comunicado compartido por el grupo 0021.

Entre la discusión se escucha al maestro decir, “Yo no soy la Basílicia de Guadalupe en donde van a hacer sus peticiones para que les hagan milagros. Saben que soy estricto. Si el alumno no puede, adiós. Máximo ustedes que tienen múltiples oportunidades. Yo también estoy enfermo y aquí estoy”.

La estudiante quien reveló que había perdido a su abuelita, le cuestionó si había padecido Covid, había perdido a un familiar, estuvo inconsciente tres días o le faltó el aire. Antes de quedar inconsciente le aclaró que le envió un correo para avisarle, pero no lo revisó.

"El profesor le respondió de manera déspota y cero empática. Son momentos difíciles para todos y es por ello que tanto alumnos como profesores merecemos estar en un ambiente de respeto y empatía", recalcaron.