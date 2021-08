Profesor de Universidad Veracruzana dice que homosexualidad y aborto son “marranadas” y una “masacre”

XALAPA, Veracruz.- El profesor del área de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, Mauricio Pavón Pavón, fue exhibido en redes sociales mientras hacía comentarios homofóbicos y en contra del aborto en una clase en línea.

Durante la clase el profesor comienza a hablar sobre el matrimonio y expresa que las relaciones entre dos hombres o dos mujeres son "barbaridades" y una "distorsión", además de “marranadas” y una “porquería”.

Posteriormente el profesor cita un pasaje de la biblia con el que pretende ejemplificar su opinión, mientras continúa hablando sobre el tema a sus estudiantes.

De igual manera Pavón Pavón se mostró en contra del aborto al considerarlo una “masacre” y responsabilizó a las mujeres de no cuidarse lo suficiente para evitar un embarazo.

Ahora alguien se embaraza y dice ‘Tengo derecho a matarlo’. ¿Pa qué carajo te embarazaste? ¿Pa qué anduviste abriendo las piernas? Te hubieras inyectado, te hubieras tomado tus pastillitas, si querías andar en esas barbaridades. Miren, estoy hablando con adultos, porque no me parece que, un ser que no se puede defender, sea masacrado”, indica.