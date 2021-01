Profeco detecta mayor contenido de grasas saturadas y sodio en tres papas fritas

CIUDAD DE MÉXICO.- En el último estudio del laboratorio que realizó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y que será publicado en febrero, se detectó en tres marcas de papas fritas con mayor contenido de grasas saturas y sodio.

De acuerdo a Milenio, el titular del organismo, Ricardo Sheffield Padilla, reveló que se hizo un análisis de todas las marcas de papas fritas que se distribuyen en el país para saber el contenido de grasas saturas, sal, el nuevo etiquetado y que correspondan los sellos.

Estamos haciendo un estudio de calidad de las papas fritas… y otra vez, la marca Great Value, salió como de las más altas en grasa, es una marca propia de Walmart; la que más tiene sodio es Master Chips; y unas que se llaman Zumitam, que están fritas en aceite de coco, fueron las que contenían más grasas saturadas, informó.

Los resultados del estudio, dijo, le servirán a los consumidores que buscan cuidar su ingesta de sal, o aquellos que no deben comer mucha grasa.

Agregó que en atención a la queja de los consumidores, también se analizó el contenido en cada una de las bolsas de las papas fritas y en ninguna encontraron irregularidades, pese a que los clientes aseguran que contienen más aire que producto.

“El aire se lo meten para que la papa no se dañe, lo que tu estas comprando dice claramente en la etiqueta 30 gramos, y eso lo estamos constatando, que venga el gramaje que está en la etiqueta. El tema no es tiene mucho aire o poco aire, el tema es, tiene el gramaje que indica la etiqueta o no. No hemos encontrado producto, que no cumpla con el gramaje que viene en la etiqueta”, aseguró.

El funcionario federal, explicó que el aire que se le vierte a cada bolsa de papas sirve para que no se dañe el contenido frito. El gramaje que tiene corresponde a lo que ofrecen.

“Aahí es que lean la etiqueta, y ahí dice cuánto contiene. Y el aire es para que no se maltrate el producto, porque a mucha gente le gusta comerse las papitas enteras y no quebradas”, finalizó.