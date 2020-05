Profeco descarta aumento de colegiaturas en colegios privados

CIUDAD DE MÉXICO.- El procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, dijo que la dependencia a su cargo a colaborado con colegios privados para lograr que en abril y mayo descuentos de hasta 25% en el pago de colegiaturas.

En el caso de los colegios privados las quejas que recibimos hace 15 días no son referentes al aumento de precios, no quiere decir que no haya aumentos en algún colegio por ahí que haya pretendido aumentar las colegiaturas lo cual me parece una locura, porque de lo que se quejan los padres es de la dificultad para pagar las colegiaturas del mes de abril y mayo.