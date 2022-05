Profeco alerta a proveedores y servicios de México por falsos verificadores

ESTADO DE MÉXICO.-La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a proveedores de bienes y servicios de todo el País a no dejarse engañar por falsos inspectores de verificación.

A través de un comunicado, Profeco indicó que en Nezahualcóyotl, Estado de México, dos individuos con documentación apócrifa exigieron a establecimientos comerciales cantidades en efectivo por supuestas irregularidades.

Te puede interesar: Segob y SFP remueven a tres funcionarios de Profeco por presuntas irregularidades

Ante la denuncia presentada por un proveedor en la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Oriente correspondiente a dicho municipio, el área jurídica de la Profeco presentará la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la República, por los delitos de usurpación de funciones públicas y fraude.

Verificadores apócrifos cobraban multas en efectivo

De acuerdo con la denuncia, un par de verificadores apócrifos con documentación falsa cobran multas en efectivo en establecimientos comerciales a cambio de no iniciar algún procedimiento por supuestas violaciones a la Ley.

En el caso expuesto, la propietaria de una tienda de abarrotes denunció que el pasado 11 de mayo fue visitada por unos sujetos que presentaron credenciales y documentos falsos, con los nombres de Carlos Ruiz Alcántara y Alejandro Pérez Guzmán, y le exigieron una multa en efectivo por la cantidad de 2 mil 495 pesos por supuestamente no tener calibrada una báscula.

Te puede interesar: Marcas de pantalones de mezclilla con baja calidad según la Profeco

La afectada acudió a la Odeco en Nezahualcóyotl para saber más sobre el procedimiento aplicado, donde se le informó que estas personas no son verificadores y se le hizo saber también que la Profeco no cobra multas en efectivo en sitio, además de que se haría del conocimiento público el hecho para que la población no se deje engañar.

Se recordó que ningún verificador o empleado de la Profeco puede solicitar o realizar algún pago en efectivo y/o especie; además de que todo verificador debe identificarse con una credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad que lo acredite para desempeñar dicha función.

Elementos de seguridad incluídos en credencial

Entre otros elementos de seguridad que deben incluirse en su credencial, están los siguientes: