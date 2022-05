Profeco: Estas son las marcas de colágeno que serán sancionadas por engañar al consumidor

CIUDAD DE MÉXICO.-La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las marcas de suplementos alimenticios enfocados al colágeno hidrolizado, que no cumplen con lo que dicen en su etiqueta, que tienen publicidad engañosa, entre otras irregularidades.

Lo anterior, a partir del resultado de un estudio de calidad que el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó en enero pasado a 32 marcas de colágeno o colágeno hidrolizado en polvo, tabletas y cápsulas, que se comercializan en el País.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los productos de la canasta básica de acuerdo con Profeco?

Entre algunas de las irregularidades, se encontró que la marca Nature's Life, Suplemento Alimenticio Colágeno Hidrolizado + L-Ornitina & Vitamina C 70.3 g tuvo menos del 10.2 % de lo declarado en contenido neto, por lo que incumple la NOM-002-SCFI-2011 sobre productos preenvasados, contenido neto-tolerancias y métodos de verificación.

Publicidad engañosa

Bio B Berry Colágeno, Alimento en polvo para preparar bebidas, en presentación de 180g cuenta con publicidad engañosa, puesto que ostenta la leyenda “Beauty Boost”, la cual carece de significado, por lo que es una declaración potencialmente engañosa e incumple el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFCP).

Podrían hacerse acreedores a una sanción por incumplir el artículo 32 de la LFPC

solanum. LA CIENCIA AL NATURAL . Suplemento Alimenticio. Colágeno + Vitaminas y Minerales (México) 90 g (180 cápsulas de 500 mg) presenta la leyenda: “Colágeno Solanum No. 1 en ventas”.

. Suplemento Alimenticio. Colágeno + Vitaminas y Minerales (México) 90 g (180 cápsulas de 500 mg) presenta la leyenda: “Colágeno Solanum No. 1 en ventas”. NEOCELL . Suplemento Alimenticio. Colágeno Hidrolizado (Estados Unidos) 198 g. “Súper Collagen”; “SIN OGM”; “6.6 g colágeno Tipo 1 y 3” y “Sin saborizantes artificiales”.

. Suplemento Alimenticio. Colágeno Hidrolizado (Estados Unidos) 198 g. “Súper Collagen”; “SIN OGM”; “6.6 g colágeno Tipo 1 y 3” y “Sin saborizantes artificiales”. Mi Fibra Diaria . Suplemento Alimenticio Colágeno en polvo (México) 300 g. “Colágeno Marca Mi Fibra Diaria, es un suplemento alimenticio para adultos y niños mayores de 4 años”.

. Suplemento Alimenticio Colágeno en polvo (México) 300 g. “Colágeno Marca Mi Fibra Diaria, es un suplemento alimenticio para adultos y niños mayores de 4 años”. Drasanví COLLMAR. Suplemento Alimenticio. Colágeno Marino Hidrolizado + Vitamina C + Magnesio + Ácido Hialurónico (España) 207 g (180 comprimidos de 1150 mg). “Recomendado para deportistas. Mujeres mayores de 40 años”.

Suplemento Alimenticio. Colágeno Marino Hidrolizado + Vitamina C + Magnesio + Ácido Hialurónico (España) 207 g (180 comprimidos de 1150 mg). “Recomendado para deportistas. Mujeres mayores de 40 años”. VitHerbal, Suplemento Alimenticio Colágeno Hidrolizado Plus (México) 400 g. “Colágeno Hidrolizado Plus”; “Bajo en Azúcar”; “Ácido Hialurónico”; “Vitamina C”; “Calcio”; “Gluten Free”.

No comprobaron su contenido de colágeno

NEOCELL . Suplemento Alimenticio. Colágeno Hidrolizado (Estados Unidos) 198 g.

. Suplemento Alimenticio. Colágeno Hidrolizado (Estados Unidos) 198 g. VitHerbal. Suplemento Alimenticio. Colágeno Hidrolizado Plus (México) 400 g.

Recomendaciones

La Profeco recomienda consultar al médico antes de consumir un suplemento alimenticio, para saber si realmente lo necesita y si le ayudará a complementar, incrementar o suplir alguno de los componentes de su dieta.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los riesgos de comer palomitas de maíz para microondas?

Siga las instrucciones, no ingiera más colágeno del recomendado por día; y “Natural” no es igual a seguro. Leyendas como “Producto 100% natural”, “De origen natural”, “Elaborado con base en una sustancia de origen natural”, entre otras, no significan que el producto no provocará efectos secundarios.

Por último, la dependencia precisó que los suplementos no curan, sirven únicamente para incrementar o complementar los nutrimentos de su dieta. No son productos para tratar, curar, prevenir o aliviar alguna enfermedad.