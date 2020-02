Procesan a hombre por violar a niña de 6 años

MONTERREY, Nuevo León.- Por agredir sexualmente el mes pasado a una niña de 6 años, en Escobedo, un hombre quedó sujeto a proceso penal por dos delitos y en prisión preventiva en un reclusorio estatal.



Seferino M. T., de 35 años, fue internado en el Cereso de Apodaca, desde donde enfrentará el proceso y permanecerá hasta que se le dicte sentencia.



El sospechoso compareció ante un Juez de Control en una sala de Audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey, donde el Ministerio Público lo acusó por violación y corrupción de menores.



Tras valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía, el juzgador determinó que existen pruebas que permiten establecer la probabilidad de que Seferino abusó sexualmente de la menor.



El juez asentó en su fallo que Seferino cometió el abuso el 11 de enero de este año alrededor de las 12:00 horas en una casa de una colonia de Escobedo.

Presuntamente el hombre sorprendió a la pequeña cuando ésta se estaba bañando, sin embargo la víctima nunca dijo nada a su madre ni a ningún otro familiar.Fue el 16 de enero cuando la niña acudió a la escuela y su maestra observó que la menor tenía un comportamiento extraño, incluso se negaba a comer, por lo que llamó a la madre.La mamá de la víctima se la llevó a casa y empezó a interrogarla, la menor insistió en no hablar, por lo que llamó a su cuñada y le comentó sobre el estado de la niña.Se precisó que la tía de la afectada se la llevó a su domicilio y dialogó con ella, hasta el 20 de enero por la mañana, cuando la niña manifestó haber sido víctima se abuso sexual.La tía de la niña fue a casa de su cuñada y le informó sobre la versión de la pequeña, por lo que se dirigieron al Ministerio Público para interponer una denuncia.Durante la investigación se estableció que un niño, de 11 años, hermano de la víctima, fue testigo del ultraje, por lo que además del señalamiento y reconocimiento de la niña se suma el de su hermanito.El niño no dijo nada a su madre porque Seferino, quien es originario de Zacatecas, se lo exigió.Una fuente señaló que el Ministerio Público investiga para confirmar o descartar si el niño de 11 años fue víctima o no del hombre.