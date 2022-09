Presionan a senadores por Sinaloa para aprobar la reforma sobre las fuerzas armadas

MÉXICO.- Los tres senadores por el estado de Sinaloa fueron presionados hoy a través de las redes sociales para aprobar la reforma que extiende el periodo de permanencia de las fuerzas armadas en obras de seguridad pública. La indicación vino por parte del gobernador y el exgobernador del estado.

El actual gobernador se tomó la libertad de exhortar a los funcionarios. A través de su cuenta de Twitter, arrobó a los tres legisladores y les pidió que apoyen la propuesta de Morena.

Como hombre de Estado, exhorto respetuosamente a @imeldacastromx, @MarioZamoraG y @RaulElenes, senadora y senadores sinaloenses, para atender el interés nacional de brindar paz y seguridad al pueblo de México, en la votación de las reformas que consolidarán a la @GN_MEXICO_. — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 21, 2022

La mayoría de las respuestas por parte de la ciudadanía fueron negativas. Acusaron al gobernador de estar interfiriendo con la separación de poderes. También señalaron algunas desventajas y riesgos de extender la presencia del ejército en las calles y, para rematar, le pidieron que se ocupara, por ejemplo, de reparar los baches en las calles.

No obstante, la senadora Imelda Castro le respondió por la noche, asegurándole que contara con su voto aprobatorio. Aclaró que ya había anunciado que seguiría esa línea desde hace cinco días y comentó que en ese momento estaba redactando su discurso.

Buenas noches #Sinaloa, por supuesto, como mujer de estado te digo querido gobernador que así será. Desde hace 5 días anuncié mi voto a favor, ahora me encuentro escribiendo el texto para mi intervención en tribuna el día de mañana. Le cumplimos a Sinaloa, le cumplimos a México. https://t.co/yt8zP7BiVy — Imelda Castro (@imeldacastromx) September 21, 2022

Presión desde España

Por su parte, Quirino Ordaz, antes del PRI y ahora de Morena, además de embajador en España, presionó a Mario Zamora Gastelum con su voto.

Espero que el Senador @MarioZamoraG apoye con su voto a favor el tema de la reforma constitucional para que la guardia nacional continúe apoyando a la gente, esta reforma es benéfica para el país. — Quirino Ordaz (@QuirinoOC) September 21, 2022

Hasta ahora, Mario Zamora no se ha pronunciado ante ninguna de las peticiones. No obstante, la presión no pasó desapercibida por la oposición: la senadora Lilly Téllez, antes de Morena y ahora del PAN, le echó en cara a Quirino su nombramiento como embajador.