Presionan a la CDMX por Alerta de Género

CIUDAD DE MÉXICO.-El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa federal ordenó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), del Gobierno de la República, declare la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México.



El Secretario del Juzgado Tercero de Distrito, José Rodríguez Martínez, ordenó la declaratoria para que se atienda de manera urgente la situación de "gravedad relacionada con el incremento de violencia feminicida" en la Capital.



La resolución se desprende del juicio de amparo número 968/2019-I, que promovieron las organizaciones Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Justicia Pro Persona.



La solicitud de la Alerta de Género la realizaron desde el 7 de septiembre de 2017, pero fue hasta el 7 de junio de 2019 que la Conavim determinó que la Alerta no era procedente aplicarla en la Ciudad.



El juzgador tomó en cuenta cifras oficiales, como las que se desprenden del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que registran que del 18 de enero a julio del presente año, se han denunciado 26 feminicidios y 99 casos de homicidios dolosos de mujeres en la Capital.



Además existe un registro de 65 mil 679 presuntas víctimas mujeres por delito, de los cuales, el punto 30 por ciento es de trata de personas, o el 1.34 por ciento de corrupción de menores, entre otros.



La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, María Ochoa Ávalos, fue emplazada para aplicar la resolución del Juzgado.



"En el plazo de 10 días naturales contados a partir de que quede firme la presente sentencia, emitir una nueva resolución en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, declare la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México", indica el juicio de amparo.



El Gobierno de la CDMX se resiste a emitir la declaratoria de alerta de género, pese al amparo anunciado.



La Administración de Claudia Sheinbaum desdeñó dichos mecanismos, al señalar que han fracasado en las 17 entidades que cuentan con ella.



"Siempre hemos sostenido que la alerta de violencia de género en los diferentes estados y municipios donde se ha declarado, no ha tenido los resultados esperados; que el fondo es realizar las acciones necesarias para disminuir la violencia de género y no la declaratoria per se", indicó por escrito la Administración capitalina.