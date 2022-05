"Presidente, tóquese el corazón": Zepeda Vidales cuestiona a AMLO sobre vacuna cubana Abdalá

Ciudad de México.- Damián Zepeda Vidales, el senador del Partido Acción Nacional (PAN) increpó al presidente sobre la vacuna cubana Abdalá.

Zepeda retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a aplicarles dicha vacuna a su hijo y sus nietos antes de ser administrada en México a los menores de edad, como dictó el mandatario en la mañanera de este viernes.



El legislador por Sonora advirtió en conferencia de prensa que el gobierno no posee el derecho a poner en riesgo la salud de niñas y niños, esto dado que la vacuna Abdalá aún no está avalada internacionalmente y no ha sido aprobada por la Cofepris en México.



Presidente, tóquese el corazón, ¿bien que no se la va a poner a su hijo o a sus nietos, verdad?, bien que a esos sí les van a poner las vacunas en Estados Unidos, ¿no?, certificadas. ¿Por qué se las quiere poner a los hijos y a las hijas de los mexicanos? expresó Zepeda.

Damián Zepeda pidió al presidenteque se toman en materia de vacunación y queni busque ahorros económicos cuando se trata de la salud de la población infantil.



A esto agregó que "es una mente maquiavélica la que está desarrollando eso, es arriesgarte a que tus niños y tus niñas puedan tener un problema de salud poniéndose una vacuna que no está aprobada, que no es segura, pues ¿qué se creen? No tienen derecho a poner en riesgo la vida de nuestros niños."



"El llamado es a que rectifiquen y que no se le ponga una sola vacuna que no tenga certificación. Hoy no tiene pretexto, presidente, porque en el mercado internacional están todas las vacunas a su acceso. En esto no se vale querer ahorrarse un peso poniendo en riesgo la vida de los mexicanos", apuntó.



El senador panista sostuvo que la elección de una vacuna no es un tema de política ni de apoyar a un régimen. "¿Quiere envolverse en la bandera de Cuba? Ya lo ha hecho vergonzosamente otras veces. Allá usted, qué lástima, pero allá usted, pero no lo puede hacer poniendo en riesgo la vida de las niñas y los niños", advirtió.



Dijo que si hay cerrazón por parte del gobierno, "es procedente y vale la pena" explorar una acción legal para evitar que se vacune a los niños a través de la vía de amparos masivos.