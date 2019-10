Presidente de la CNDH anuncia que no buscará la reelección

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó que no buscará su reelección para quedar al frente del organismo autónomo otros cinco años.



"He decidido que no buscaré ni aceptaré la reelección si alguien así se lo propone al Senado", dijo el ombudsperson, quien admitió que organizaciones sociales, académicos y el sector privado para que cambiara de decisión.

Señaló que renuncia al proceso de reelección "confiado en que mi ausencia en este proceso de elección abra la puerta al diálogo y a la reflexión que permitan preservar y garantizar la autonomía e independencia de la CNDH, para que pueda seguir ejerciendo a cabalidad sus funciones".



En su discurso, González Pérez dijo que al final de su mandato "hay muchas cosas que se ven con resoluciones, otras con esperanza y algunas con decepción. Nuestro país vive en un entorno crítico de violencia, inseguridad e impunidad, en particular algunas regiones, donde la vigencia de los derechos, la legalidad y la justicia parecieran sólo expectativas ante una realidad que los desafía y cuestiona".

Criticó que en los últimos meses, la CNDH recibió de parte de las "estructuras del poder" ataques a su autonomía, independencia y diseño.Por ese motivo, hizo un llamado al Senado de la República para alentar un proceso sólido para elegir a un nuevo ombudsperson que garantice la autonomía y fortaleza de esta dependencia.