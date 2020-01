Presidencia informará sobre caso de Eduardo Medina Mora

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidencia de la República dará cumplimiento a la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en la que ordena dar a conocer las causas de la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora.



Durante la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, de no violentar el debido proceso, este martes dará a conocer las "causas graves" por las que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Tomás Medina Mora Icaza presentó su renuncia en octubre de 2019.



Por lo que corresponde a nosotros se va a dar a conocer todo, nada más que debemos cuidar la parte legal, pero si no hay ningún impedimento en la ley, pues se hace público. Nosotros queremos hacer la vida pública cada vez más pública, no tapar nada", indicó el mandatario federal cuando se le preguntó.



EL UNIVERSAL informó que durante la sesión del 18 de diciembre pasado, el Inai emitió una resolución en la que ordenó a la Presidencia de la República entregar a un ciudadano una versión pública de la carta de renuncia de Medina Mora Icaza o cualquier documento en el que se establezcan las causas por las que dimitió al cargo de ministro de la Corte.



La resolución derivó de un recurso de revisión presentado por el ciudadano que había solicitado la información vía transparencia a la Presidencia de la República y dicha instancia, al igual que el Senado de la República, alegaron que la información era inexistente.



El presidente López Obrador afirmó que su intención es hacer pública la respuesta que dará al peticionario pues, detalló, su administración no es tapadera de nadie. "No tenemos ningún problema, o sea, no somos tapadera, pues", añadió López Obrador.



"Lo que tenemos que ver es si no se viola el debido proceso, entonces aquí se los decimos: fíjense que no podemos hacerlo nosotros, pero que no parezca que nosotros estamos ocultando. No, nada, transparencia completa", insistió el Titular del Ejecutivo federal.



En su resolución, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales aseguró que existen datos suficientes para concluir que López Obrador y Medina Mora Icaza se reunieron previo a que éste presentara su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que en términos de lo dispuesto por la Constitución, la Presidencia de la República está obligada a conocer las razones que tuvo el ministro para dimitir.



"Existen elementos de consulta pública oficial suficientes para presumir que la información solicitada por el hoy recurrente existe, ya que, conforme a los comunicados antes referidos y a lo informado en las redes sociales, se observó que hubo comunicación entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Eduardo Medina Mora Icaza con respecto a la renuncia de éste al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", indicó el Inai en su resolución emitida en el recurso de revisión RRA14607/2019, en sesión del 18 de diciembre de 2019.



"Dicha renuncia se realizó en términos del artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue avalada por el Presidente de México y aprobada por el Senado de la República. Por todo lo anterior, no se puede validar al sujeto obligado la inexistencia aducida", indica la resolución del Inai.



Para dar cumplimiento a la resolución, el Instituto Nacional de Transparencia concedió a la Presidencia de la República 10 días hábiles durante los que deberá entregar cualquier documento relacionado con la renuncia de Medina Mora Icaza.