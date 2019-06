Arranca despliegue de Guardia Nacional en frontera Sur

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El gobierno federal integró una Comisión Especial que coordinará el canciller Marcelo Ebrard Casaubón para cumplir con los compromisos que México realizó con Estados Unidos en materia migratoria.

Se trata de un plan compuesto por cinco equipos que a partir de este día arrancarán con el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur con Guatemala y con el registro de los migrantes centroamericanos.

Estados Unidos no quería esto, no es su plan principal. Si simplemente se tratara de que Estados Unidos dictó unas líneas; no hubiera negociación ni nada”, aclaró Marcelo Ebrard durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.