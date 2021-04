Presenta AMLO video de empujón que propina Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, a manifestante

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la conferencia matutina el video donde se observa al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, empujando a un manifestante al visitar el Municipio de Aguililla, tomado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Lo tengo que decir porque como está la presencia del Ejército que no se piense que es un asunto concertado, el Ejército no participó, no está de acuerdo en éstas acciones, pero imagínese si nos se da protección al gobernador del Estado en una situación así, lo acompañaron, sucedió esto”, expuso.

El mandatario hizo un llamado a la conciliación, argumentando que deben mantener buenas relaciones con el gobierno de Michoacán, con todos los gobiernos, actuar de manera institucional.

Exhibe AMLO en la mañanera video de Silvano Aureoles gobernador de Michoacán empujando a manifestante y dice que "todos cometemos errores" pero le recuerda que gobernadores no están a cargo del Ejército y que los militares protegieron a Aureoles en Aguililla al ir a la plaza. pic.twitter.com/zadRzlWxVT — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) April 14, 2021

“El uso de las fuerzas armadas no depende de los gobernadores de acuerdo a la Constitución, esto tiene que ver con el Ejecutivo Federal y yo a pesar de que es un asunto penoso, al mismo tiempo celebro el comportamiento de los militares, el ser respetuosos de la gente, el no actuar de manera autoritaria, apostar a proteger los derechos humanos, al diálogo”, sostuvo.

El empujón se dió durante una visita del gobernador de ese estado a ese pequeño municipio, actualmente en manos del grupo de narcotráfico.