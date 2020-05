Preocupa aumento de insomnio y pesadillas en niños

CIUDAD DE MÉXICO.- En plena emergencia por Covid-19, los trastornos del sueño no sólo se incrementan y afectan a los adultos, sino que también los padecen los más pequeños.

La doctora Selenne Verde Tinoco, de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, detalló que el insomnio y las pesadillas son los más frecuentes ya que, ante el cierre de escuelas, en las casas les permiten a los pequeños ir a la cama más tarde de lo normal, y por las mañanas no tienen horario para levantarse, lo que genera desorden en el ciclo de sueño.

En entrevista, la experta alertó que no sólo una mala alimentación -con horarios irregulares y el abuso de chocolates y refrescos de cola- son factores que limitan el descanso, sino que el abuso de aparatos electrónicos los mantiene alertas y eso les afecta gravemente.

Pensamos que los niños se pueden relajar utilizando el celular o su tableta con alguna animación que le guste, y es al contrario, lo que estoy haciendo es activarlo y que con esto tarde mas tiempo en dormir", explicó la especialista.

Ante el tiempo que falta de distanciamiento social, la doctora recomendó a los padres evitar el uso de pantallas electrónicas, en especial antes de ir a dormir, y recomendó retirárseles los dispositivos, al menos, dos horas antes de ir a la cama.

Datos de especialistas revelan que además de entre el 30 y 40 por ciento de la población que padece insomnio -cifra en aumento por el encierro-, el 30 por ciento lo último que ve antes de cerrar los ojos para dormir es el celular y es lo primero al despertar.

"El uso de la tecnología continua, durante todo el día, hace que utilicemos nuestra recámara, nuestra cama, para ver televisión, comer, para estar en el celular, y esto hace que en las noches nos cueste más trabajo dormir", subrayó Verde Tinoco.

Al igual que en los adultos, un ciclo del sueño deficiente se traduce en procesos de reparación del cuerpo interrumpidos y una predisposición a enfermarse, ya que el sistema inmune se ve afectado, además de que puede causar incremento de peso.

"No solo por no tener actividad física, sino porque en la noche al no pasar por las etapas de sueño generales del ser humano puedo empezar a desarrollar sobrepeso u obesidad", dijo.

Con la actual situación por la contingencia, la experta llamó a los padres a explicarle a los pequeños los que está sucediendo en un lenguaje sencillo y claro, para así evitar ansiedad que derive en pesadillas.