Precio del limón casi se duplica; narco extorsiona productores

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la escasez de limón, Edgar tuvo que cerrar una de las dos bodegas que renta en la Central de Abastos de la Ciudad de México, pues mientras hace tres semanas recibía al día hasta mil piezas de limón, ahora apenas le llega la mitad.

El comerciante explicó que ante esa situación, el costo de la caja con 20 kilos del producto se encareció y en lugar de venderla en 350 pesos, ahora cuesta 650 pesos.

En tanto, quienes venden limón en mercados y tianguis, comercializan hasta a 60 pesos el kilo, cuando antes oscilaba entre 15 y 20 pesos, según los comerciantes de la Central.

Extorsiones a productores de limón duplican precio

Edgar aseguró que las ventas de limón han caído drásticamente, pues en promedio vendía al día de 350 a 400 cajas, y ahora apenas 130, lo que significa un impacto económico considerable, pues la renta de la bodega es de 90 mil pesos mensuales.

Oriundo de Michoacán, explicó que los grupos criminales en la zona de Tierra Caliente de esa entidad, los cuales extorsionan a los productores y empacadores de limón, aumentaron el cobro de cuota, y productores y empacadores se negaron a pagar, lo que provocó la escasez.

Los grupos rivales aumentaron el cobro de cuota; antes se pagaban de 20 a 30 centavos por kilo, ahorita quieren un peso, y es muchísimo dinero. Es un peso que le quieren quitar al dueño de la cosecha, al propietario de la huerta, y otro al empacador. Es mucho dinero, porque haciendo cuentas son miles de toneladas de limón.

"Como la gente se resistió con el pago, (los grupos criminales) dijeron que si no había pago de cuota, no iban a cortar limón; tenían prohibido el corte de limón. Lo que ha pasado estos días es que personas han ido a sus parcelas a cortar y les han quemado sus herramientas de trabajo. La asustan, y así la gente ya no se anima a salir a cortar, a trabajar. Acá ya no llega, ya no se abastecen las bodegas", lamentó.

Extorsión criminal a productores

Además, agregó, los grupos criminales se están peleando el mando para extorsionar a los productores del limón en la región.

"Entonces, si no molestan unos, molestan otros. Es otra problemática, además del cobro", indicó.

El comerciante señaló que han tenido que buscar limón en zonas cercanas de Apatzingán, como Santa Ana Amatlán, a 15 minutos. "Ahí todavía estaban dando permiso de cortar, pero (por los problemas de violencia) en la región, ya no sabemos si van a dar permiso de cortar, y no sabemos si mañana llegue limón o no", advirtió.

Nada nuevo de acuerdo con Edgar, el problema de la extorsión no es reciente en la región.

"Desde que soy pequeño recuerdo que ha estado esa problemática de la extorsión, y pareciera que no tiene fin.

Pueblo pacta con crimen

Esto se va a arreglar hasta que haya un pacto entre el pueblo y el crimen. Ojalá el Gobierno intervenga en esos casos, pero desde que soy pequeño nunca he visto un apoyo al 100% del Gobierno, ni estatal ni federal.

No ha habido un cambio verdadero, ni ayuda.

"Mi familia y amigos cosechan limón, pero todo está detenido", señaló.

Ante ello, consideró, es probable que empiece a adquirir el limón en Colima o Oaxaca.

Otro comerciante dijo que desde hace dos semanas no les llega limón de Michoacán y han tenido que comprarlo en Oaxaca, aunque los costos de transportación son más elevados.

"De Michoacán no está entrando limón", lamentó.

No dejan cortar limón

Un repartidor de la Central de Abastos indicó que hace tres semanas el kilo de limón podía adquirirse en 20 pesos, y ahora está en 50 pesos.

"Como no hay corte, pues al patrón no le ha llegado limón y hay poco, y se tiene que conseguir para poder seguir trabajando.

"La última vez que llegó limón de Apatzingán fue el miércoles de hace dos semanas. No se sabe si van a dejar cortar el limón a la gente. Al papá del patrón le está llegando limón de Oaxaca", señaló el trabajador.

Algunos comerciantes de aguacate en la Central aseguraron que por el momento no tienen problema para adquirirlo, como sucede con el limón, por lo que no ha habido variación en el precio.

REFORMA publicó que en la zona de Tierra Caliente de Michoacán los grupos criminales se disputan el control para extorsionar a los productores del llamado "oro verde" de la región: el limón y el aguacate.

Y el acoso del crimen que exige "cobro de piso" por la producción y el transporte ya comenzó a encarecer el precio en el País.

En la pelea hay cinco violentos grupos criminales. La ruptura de Cárteles Unidos, después de que sus aliados Los Viagras se unieron con el Cártel Jalisco Nueva Generación para ir en contra de Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana, detonó una guerra.

La pugna provocó el domingo pasado bloqueos, balaceras y ataques en Apatzingán, Uruapan y Buenavista.