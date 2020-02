Posponen hasta marzo audiencia de Joaquín Naasón

GUADALAJARA, Jalisco .-No será en febrero sino hasta marzo que la Iglesia de La Luz del Mundo (LLDM) tendrá avances del proceso penal que enfrenta su líder Naasón Joaquín García en Los Ángeles, California.



La primera audiencia se había fijado para el 6 de febrero, no obstante, ésta se pospuso para el 5 de marzo, señaló Armando Maya Castro, vocero de la LLDM, ya que la Corte de Apelaciones aún no ha proporcionado una resolución con respecto a la moción que presentó el llamado "Apóstol de Jesucristo" para desechar el caso en su contra.



"La audiencia que se iba a celebrar el 13 (de febrero) se adelantó y el día de ayer (antier), tanto la Fiscalía como la defensa del Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, presentaron cada parte, y como no hay todavía una resolución de parte de la Corte de Apelaciones seguimos a la espera de que esta institución se pronuncie sobre el recurso de apelación para poder determinar los pasos a seguir", dijo.



En la prensa internacional se ha señalado que dentro de las acusaciones se sumarían al caso de Naasón una evidencia que la Fiscalía de California proporcionó al Tribunal Superior de Los Ángeles.



Se trata de un documento en el que se relata que a través de un mensaje de texto el representante religioso de LLDM habla del uso de drogas en jóvenes para que estas no recuerden lo sucedido.