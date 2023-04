Posibilidad de mujer presidenta genera entusiamo en las y los jóvenes: Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.-La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que las y los jóvenes están muy entusiasmados de que una mujer llegue a la Presidencia de México en el 2024; lo anterior, luego de que se realizó un simulacro de votaciones a nivel nacional en 93 universidades donde resultó triunfadora.

“La posibilidad de una mujer presidenta es algo que genera mucho entusiasmo en las mujeres, particularmente en las jóvenes, porque es, como yo digo, no es un tema de una persona de romper el “techo de cristal”, sino es reconocer los derechos de las mujeres", comentó Sheinbaum.

Agregó:

"Entonces ahí, en general en las jóvenes hay mucho entusiasmo. Y, por otro lado, evidentemente como quiera yo soy universitaria, no he dejado de tener un pie en la universidad, por supuesto, hoy estoy de licencia y todo, pero sigo muy en contacto con las universidades públicas. En general desde el Instituto Tecnológico, el Poli, la UNAM, la UAM, aunque en este caso fue nacional, entonces está bien que los jóvenes se involucren. Yo como digo en las pláticas con los jóvenes: no dejen pasar la historia frente a sus ojos viéndola por la ventana, involúcrense, pero involúcrense siempre pensando en la sociedad, no en el individuo solamente”.

Claudia Sheinbaum invitó a las y los jóvenes para que se interesen más en la política y hagan historia con sus decisiones, así como a ver siempre por el que menos tiene con el propósito de crear una mejor sociedad. Además, la mandataria capitalina destacó que al llegar a la Presidencia de México una de sus prioridades será fortalecer la educación pública en el país, como lo hace en la Ciudad de México.