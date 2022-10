¿Porqué el asesinato de Valentín Elizalde se le atribuye al Hummer, recientemente extraditado a EU?

REYNOSA, Tamaulipas.- El próximo 25 de noviembre se cumple un aniversario más de la muerte de Valentín Elizalde y hace unos días se informó sobre la extradición de Jaime González Durán, alias "Hummer", líder de Los Zetas, que ha sido implicado en el asesinato del apodado "El Gallo de Oro".

Valentín Elizalde salía en una Suburban negra aquella madrugada de 2006 del estacionamiento del Palenque de la Expo-Feria en Reynosa, Tamaulipas luego de su presentación. Junto a él viajaban su representante, Mario Mendoza Grajeda, su primo Fausto “Tano” Elizalde y el chofer, Reynaldo Ballesteros.

Menos de cien metros había avanzado la camioneta cuando se le emparejaron dos vehículos cerrando el paso. De los autos bajaron tres hombres armados con fusiles de alto calibre —AK-47, AR-15 y .38 súper— para acribillar la camioneta en la que iba el cantante.

Previo a los más de 20 disparos en la camioneta que dejaron destrozadas parabrisas y ventanilla de la camioneta y sin vida a tres de los cuatro pasajeros, solo sobreviviendo Tano Elizalde, primo de Valentín. "El Gallo de Oro" abrió y cerró su show en el Palenque interpretando "A mis enemigos", una canción con dedicatoria de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, a uno de sus mayores enemigos de aquella época, el cártel de “Los Zetas”.

Al que no le vino el saco, pídalo a su medida, conmigo no andan jugando, ¿pa que se arriesgan la vida?, traigo una superpatada, ya los traigo ya en la mira” y “Sigan chillando culebras, las quitaré del camino, y a los que en verdad me aprecian, aquí tienen a un amigo, ya les canté este corrido, a todos mis enemigos”, reza la letra de la supuesta "Oda al Chapo"