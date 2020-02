Porfirio Muñoz Ledo propone crear 'Ciudades Santuario' en México

MONTERREY, NL.-El diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo afirmó que en México también deberían existir, como en Estados Unidos, las denominadas "Ciudades Santuario" para los migrantes.



Durante su participación en un foro sobre migración, recordó que la Ciudad de México lo es ya, pero que debería haber más en el Sureste del país.



"Pensamos que debería haber ciertas Ciudades Santuario en México, desde luego, la Ciudad de México lo es, yo fui autor del proyecto de la construcción de la ciudad como 'Ciudad Refugio', que de hecho recibe personas de todo el mundo", expresó.



"Estamos pensando que particularmente en el sureste del país debe haber Ciudades Santuario, desde luego en Tapachula (Chiapas), en algún lugar de Oaxaca, hay que ver dónde hay asentamientos mayores de migrantes para ello... debe ser una ciudad que tenga un componente de migración grande, puede ser Tuxtla (Chiapas)... pueden ser hasta 10 ciudades".

El ex presidente de la Cámara de Diputados aseveró que el tema de migrantes no tiene a México en pleito con Estados Unidos, pero sí con el Presidente Donald Trump."Pleito con el Gobierno (de Estados Unidos) no, pleito con Trump, y sostenemos que hay que seguir actuando por la vía diplomática y por la vía de los hechos y que no todos los Estados Unidos es el Presidente, sino que también están los Gobernadores donde hay migrantes mexicanos", indicó.El legislador federal dijo que, en el tema de migrantes, había falta de voluntad política de "algunos", sin precisar de quiénes.