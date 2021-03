Por uso excesivo de agua, AMLO invita a mover plantas productoras de leche y cerveza del norte al sur del País

COAHUILA, México.-Este domingo, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador encabezó las Acciones de rescate y recuperación de agua para Cuatro Ciénegas en Coahuila, lugar en donde habló acerca del uso que se le da al agua en plantas productoras de cerveza y leche, puesto que para él, el consumo que generan es excesivo.

Acciones de rescate y recuperación de agua para Cuatro Ciénegas, desde Coahuila. https://t.co/uHJgtKBrrG — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 28, 2021

El mandatario también expresó su inconformidad con el modelo de gobierno que manejaba al País ya que aseguró, entre algunas cosas, que existe poca conciencia relacionada al uso del líquido vital y lo rezagado que está el sur de la república, quienes "tienen tanta agua que se padecen de inundaciones".

Pero ¿por qué no usar el agua del sur y del sureste, que hay tanta agua que se padecen de inundaciones? Esto tiene que ver con lo irracional que es el modelo”, indicó.

AMLO expuso sus razones e incluso aprovechó las declaraciones de Anaya en los últimos días referentes a las cervezas, “no se trata de que se deje de producir la leche sino de ya no seguir ampliando las áreas de cultivo de alfalfa porque significa más agua para producir leche, la leche es agua. Entonces por qué no sin dejar de producir la cerveza y la leche, aunque es mejor la leche que la cerveza, bueno, así lo recomienda Ricardo Anaya que ya no se tomen caguamas”, puntualizó.

En la transmisión en vivo también se anunciaron los beneficios que se han obtenido en el Valle de Cuatrociénagas, área que abarca más de 84 mil hectáreas, donde hay más de 250 pozas con manantiales, ciénagas y humedales, además de albergar a por lo menos 80 especies endémicas, en donde se hasta la fecha se ha logrado la recuperación de más de 40 hectáreas de humedal.