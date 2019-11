Por su vestido o por ser madre soltera, la violencia que viven mujeres en el trabajo

CIUDAD DE MÉXICO.- El peinado, la ropa, la vida personal, si tienes novio o no, si tienes hijos, si eres madre soltera, son algunos de los aspectos en los que se han fijado a lo largo de la trayectoria laboral de Lorena Rodríguez, detalles que en un hombre pasan prácticamente desapercibidos, aseguró.



"La vida personal debiera no importarle a nadie, pero sí le importa, es difícil reconocer la violencia hacia la mujer (en el trabajo) y cuando te das cuenta es difícil poder quejarte o acudir con alguien, te das cuenta que estás sola", expresó.



En los diferentes empleos por los que ha pasado a lo largo de tres décadas, ha experimentado diferentes tipos de violencia.



En su primer entrevista de trabajo vestía con pantalón de mezclilla, sin maquillaje, sin algún toque femenino, por lo cual tuvo que esperar horas para que la atendieran, recordó.

Al ingresar a otro empleo cambió su apariencia, entonces usaba vestido, tacones, se maquillaba, pero entonces era objeto de chismes: Quién andaba o con cuántos se había relacionado, contó.



"Entre las compañeras me llegaron a decir que mi escote era prolongado, que la falda era muy corta, hasta el cabello, que si usaba chinos o era lacio y los hombres trataban de exhibirme, si traía falda querían ponerme en lugares altos para que se me viera todo", recordó.



En otro de sus trabajos su jefe la trataba a ella y a sus compañeras como retrasadas mentales, tuvieran o no experiencia laboral, mientras que a los varones no les decía nada, aunque fueran nuevos o se equivocaran, narró.



Convertirse en madre soltera parecía un sinónimo de que podía andar con muchos hombres fácilmente y los chismes empezaron a correr, narró.



Los compañeros de trabajo la querían abrazar y saludar de beso de forma lasciva, querían ir más allá, recordó, por ello tuvo que poner un alto, decirles que no se le acercaran y entonces le dejaron de hablar.



La dejaban salir más tarde en comparación con los hombres, porque aseguraban que ella tenía más necesidad por tener una hija y no contar con una pareja, decían que no renunciaría por necesidad.



Lamenta que al paso de las décadas, se mantengan en México los prejuicios y discriminación y que continúe la violencia contra las mujeres.