¿Por qué los políticos mexicanos no usan cubrebocas?

“No existe evidencia científica de que este mecanismo (el uso de cubrebocas) sea eficiente, hasta hoy”, declaró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en su conferencia.

Sin embargo, López-Gatell Ramírez informó el 25 de mayo que en los lineamientos de seguridad sanitaria para entrar a la etapa de “nueva normalidad” en la pandemia de Covid-19, se incluirá el uso de cubrebocas.

“En el tránsito a la nueva normalidad el cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación de Covid-19. Se suma a las medidas de higiene y sana distancia que permanecerán en la sociedad para prevenir coronavirus y otras infecciones de transmisión”, escribió en su cuenta de Twitter.

A pesar de que instituciones de Salud como el IMSS y la OMS han recomendado el uso de mascarillas y cubrebocas como protección, políticos mexicanos prescinden de su uso y lo han expresado públicamente así.

AMLO

En su conferencia del 16 de marzo, cuestionado sobre si cancelaría sus giras por los estados ante los contagios del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que haría caso a López-Gatell hasta que el subsecretario de salud se lo dijera.

“Él me va a decir: ‘no es conveniente que se reúna con mucha gente o ya no debe de ir a estos actos, ni saludo ni abrazos, besos, nada. Él me va a decir cuándo.

“Desde luego yo voy a estar en comunicación con la gente, porque esta forma, bueno, ya no estaríamos así, como ahora, pero en caso de una situación más compleja yo vendría aquí, ustedes a distancia y estaríamos de nuevo, digo, estaríamos como siempre hablándonos y comunicándonos con la gente", declaró el mandatario.

“Pero sí voy a hacer caso de la recomendación de los especialistas. Lo que no puedo hacer porque, imagínense, si yo vengo aquí como lo sugieren algunos, con un tapabocas, no”, argumentó López Obrador, a quien no se le ha visto con cubrebocas.

Olga Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, declaró que no usaba cubrebocas porque estaba “blindada” con gotas de nanomoléculas de cítricos.

“Yo estoy blindada con mis gotas (…) Las gotas de nanomoléculas, las partículas de nanocítricos. Las vi en varias entrevistas a esta chica, inteligentísima, ingeniera bioquímica que sacó esta maravilla de productos que van directamente a destruir los virus, entonces yo le pedí y además a mis colabores les distribuí gotas”, señaló en una entrevista.



Gerardo Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo, fue criticado en redes sociales por compartir una fotografía en la que porta un cubrebocas mal colocado.

El legislador contestó que lo hizo a propósito como protesta, pues considera que el uso de la mascarilla es una medida sanitaria ineficiente.

"Me vale que se burlen de cómo es que me puse el cubrebocas, no se enteran que lo hice a propósito", escribió.



Luisa María Alcalde

“Respecto al video que circula en redes sociales, informo que sí traía cubrebocas y me lo retiré para hablar por teléfono, no debí hacerlo. Sin embargo, ello no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia”, escribió en redes sociales Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, luego de que fuera captada en video sin mascarilla en un supermercado.