¿Por qué el Tren Maya "va más lento que un carro" en fase de pruebas? AMLO explica la razón

CIUDAD DE MÉXICO.- Este fin de semana empezaron las pruebas del Tren Maya y uno de los aspectos que más han sido criticados es que “va más lento que un carro” a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había explicado que esto iba a suceder y la razón de ello.

Debido a que el Tren Maya se encuentra actualmente en fase de pruebas, se tenía previsto este transporte aún no viajara a su máxima velocidad y AMLO ya había explicado la razón mencionando que “hay una logística y no hay que forzarla”.

Hace más de un mes, durante una conferencia mañanera, AMLO comentó:

Se calculó que iba a avanzar 300 km diarios y apenas avanzó 90 porque es complejo el traslado en las plataformas. Hay una logística y no hay que forzarla, no le hace que tarde porque me habían dicho que el sábado podía yo ya ver el tren en Cancún, creo que no va a llegar, pero no importa eso, lo importante es que llegue bien y ya después lo veo”.