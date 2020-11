Por qué Gatell se ausentó mientras México reportó un millón de casos por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Este sábado, México rebasó el millón de casos acumulados por Covid-19, de acuerdo con el Informe Técnico Diario de la Secretaría de Salud, que en esta ocasión presentó Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de Salud.

Cabe resaltar que de este millón 003 mil 235 total, 745 mil 361 se han recuperado. No obstante, en redes sociales tomaron particular atención que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, no hiciera aparición.

Sin embargo, como cada semana, el epidemiólogo se ausentó debido a que toma los días sábados como descanso, por lo que normalmente es cotidiano no verlo durante las conferencias de prensa que suceden esos días. De esta manera, se puede concluir que simplemente se trató de una coincidencia.

Ayer, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dirigió un mensaje respecto al conteo de las cifras totales por el virus en el país, pidió respetar a fallecidos y "no trivializar al simplificarlos a números y cifras récord".

Además apuntó que la Secretaría de Salud utiliza los números para presentar con claridad las estadísticas y analizar el curso de la pandemia.