¿Por qué Carla Humphrey queda fuera de contienda del INE?

CIUDAD DE MÉXICO.- Carla Humphrey quedó fuera de la contienda por la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) por decisión de los integrantes del Comité Técnico Evaluador.

Los integrantes del Comité consideran que tiene un impedimento constitucional, por ser actualmente consejera electoral, informó El Universal.

Emitimos un acuerdo relativo a las personas aspirantes que presentan un impedimento de carácter Constitucional para participar en este proceso, lo que incluye a las personas aspirantes que hoy son consejeros electorales y en el INE en funciones o que fungieron como tales a partir de la Reforma de 2014", explicó Maite Azuela, integrante del Comité.

¿Por qué Carla Humphrey queda fuera de contienda a presidencia del INE?

En sesión ordinaria, puntualizan que Carla Humphrey quedó fuera en la contienda por la presidencia de la Consejería del INE se determinó por unanimidad de los integrantes del Comité, y se fundamenta en lo establecido en el artículo 41, base quinta, apartado A, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido no pueden ser elegidos por segunda ocasión Para ocupar un cargo En el consejo general del INE para el periodo que comprende del 4 de abril de 2032 ya que esto consistiría en una reelección y además ocuparían el cargo por más de los 9 años que se establecen en la constitución", expuso.

531 personas avanzan por presidencia del INE

En el acto, informaron que 531 personas concluyeron el proceso de registro de manera satisfactoria, y pasarán a la próxima etapa que es un examen de conocimientos a realizarse el próximo 7 de marzo.

De ese total 164 se identificaron como mujeres, 358 como hombres, cinco como no binarias, una mujer trans, y cinco más sin identificar.

También se emitieron otros tres acuerdos que contienen la determinación de 32 aspirantes no quedaron registrados por no haber entregado la exposición de motivos, tres más que fueron rechazados porque no contaban con el requisito de antigüedad mínima de cinco años de haber concluida la licenciatura, y uno más en torno a las y los aspirantes que no pudieron continuar el proceso en virtud de que no atendieron la previsión que se les hizo.