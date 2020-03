Por paro de mujeres, hospitales serán cubiertos por hombres: Hugo López Gatell

Cd. de México, México.-Ante el Paro Nacional de Mujeres, los servicios hospitalarios y de emergencia estarán garantizados el próximo lunes 9 de marzo, pero serán cubiertos por hombres, afirmó Hugo López Gatell, Subsecretario de la Secretaría de Salud (Ssa).





Los hombres vamos a hacer el mejor esfuerzo por cubrir las actividades fundamentales: los servicios de emergencia, los servicios hospitalarios, no teman ustedes, van a estar cubiertos", afirmó en conferencia en Palacio Nacional.



Subrayó que es importante que las mujeres se expresen para demostrar, a quienes no lo tengan claro, su importancia.



"El lunes no puede ser normal porque no vamos a tener a la mitad de la población del País. Es una mitad indispensable, el País no puede ser normal sin mujeres, las mujeres no pueden faltar en la vida pública.





"Pero sí tenemos que tener claro que así es un País cuando no está la mitad de las personas y por eso es importante que esa mitad, esas mujeres, se expresen para demostrarnos a todos quienes no lo tengamos claro, yo sí lo tengo claro, lo importantes que son ellas", sostuvo.



A través de Twitter, la Ssa informó que apoya la decisión de las colaboradoras de sus distintas áreas de sumarse a la iniciativa #UnDíaSinNosotras en protesta por la violencia de género que miles de niñas y mujeres siguen viviendo en México.



Por separado, el ISSSTE anunció también que no habrá afectaciones administrativas para sus trabajadoras que deseen unirse paro.



Aseguró que la atención también estará garantizada ese día en sus hospitales, pues trabajarán médicos, enfermeros y habrá personal de fines de semana cubriendo.



En contraste, el IMSS informó que sus trabajadoras del área médica no pararán porque eso significaría no otorgar servicios de salud a muchas personas.



"El IMSS no puede parar. Que el IMSS pare significa afectar a miles de mujeres, significaría, sólo para darles algunos datos, que cerca de 250 mil consultas de especialidad que ya están programadas no se podrían realizar. Los niños que van a las guarderías, cerrar guarderías afecta también a otras mujeres", declaró el pasado jueves Zoé Robledo, director general del Seguro Social.