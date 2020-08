Por no usar cubrebocas, bajan a 22 usuarios de transporte público en Celaya

CELAYA, Guanajuato.-Usuarios de transporte público fueron retirados de un camión por no utilizar cubrebocas, con una medida implementada por las autoridades de Celeya.

Las personas que no utilicen cubrebocas dentro de las unidades no podrán utilizar el servicio, por ello, 22 pasajeros se vieron en la obligación de abandonar camioes al no cumplir la medida.

Esta campaña se dividió por etapas, y la semana pasada tuvo lugar la de concientización para seguir los cuidados ante los casos de Covid-19 dentro del municipio. Con la puesta en marcha, se entregaron 19 mil cubrebocas para que los ciudadanos de Celaya se protegieran debidamente.

Operativo Cubrebocas Camiones El día de hoy, se comenzó la implementación de un operativo en los autobuses de la ciudad, para verificar que todos los usuarios porten su cubrebocas al abordar las unidades, esto con el fin de prevenir los posibles contagios y la propagación del virus COVID-19 en Celaya.¡En Celaya, seguimos trabajando!#CelayaEsDeTodos #UsaCubrebocas #COVID19 Publicado por Municipio de Celaya en Martes, 11 de agosto de 2020

Con este mismo fin, se desarrolló un operativo de vigilancia en diversas paradas del transporte urbano para revisar que los ciudadanos aborden portando mascarilla.

La dependencia municipal señaló que algunos tienen el cubrebocas guardado y al momento de subir lo sacan para ponérselo, pero 22 personas no lo traían consigo.



Con información de La Silla Rota.