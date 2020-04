Por no ser atendido, funcionario con COVID-19 escupe dentro del hospital de Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO.- Molesto por no ser atendido de manera preferencial, un funcionario de Servicios de Salud de Oaxaca con Covid-19 escupió dentro de un hospital del ISSSTE y se fue, denunciaron médicos.



Se trata de Daniel López Regalado, jefe de Jurisdicción Sanitaria de la dependencia estatal, quien el 1 de abril fue diagnosticado con el nuevo coronavirus.



Según la denuncia presentada ante la delegación de la Fiscalía General de la República, López Regalado recibió atención ambulatoria el 2 de abril, por no ser necesario su internamiento.



Ese mismo día por la tarde, regresó con dolor de cabeza y cuerpo, fiebre y tos, por lo que fue internado.



Durante todo el día siguiente fue evaluado por los médicos, sin embargo, por la noche comenzó a tener una actitud agresiva y el 4 de abril en la madrugada se dio a la fuga, pues los médicos no le otorgaron su alta voluntaria.



Una hora después regresó, pero continuó con su actitud agresiva, por lo que a las 7:25 horas se le dio su alta voluntaria.



Aunque la denuncia oficial no menciona que el funcionario estatal haya escupido, personal médico lo reportó en redes sociales.





Anoche se les escapó del área de pacientes infectados, que se salió y corrió a los pasillos a escupir y a toserle a las personas y al personal que lo atendía, ya que su molestia era porque según él no tenía médico a cargo, y terminó firmando su alta, voluntaria", denunciaron médicos en redes sociales.