"Por favor denle amor": Madre abandona a recién nacida; dijo que su familia la obligó

MORELIA.- Una niña recién nacida fue abandonada por su madre y localizada con vida al interior de una caja de cartón dejada afuera de un domicilio de la ciudad de Morelia.



Elementos policiales rescataron a la bebé y le brindaron primeras atenciones.



La menor fue encontrada afuera de una vivienda marcada con el número 284 de la calle Zafiro en la colonia San Juanito Itzícuaro de la capital michoacana.



Las autoridades policiales informaron que la propietaria de la vivienda fue quien reportó el hallazgo del bebé.



La vecina explicó que una persona –presuntamente la madre del recién nacido- tocó fuertemente a su puerta y cuando la propietaria salió, vio a la bebé dentro de una caja.

Elementos de la Policía Municipal sacaron a la menor de la caja de cartón, le prestaron las primeras atenciones médicas y lo trasladaron al sistema DIF, para su resguardo.Dentro de la caja de cartón, los policías encontraron pañales, un bote de leche y una nota en la que la madre del recién nacido explicaba los motivos por los que lo abandonó."Hola. Perdón por hacer esto pero mi familia me obliga. Por favor cuídenla mucho a la bebé, ya que yo no podré. Por favor denle amor; mucho amor… Nació: El día 29 de octubre de 2019."Yo sé que esto no tiene algún perdón, pero tengo que hacerlo con todo el dolor de mi corazón.Cuídenla por favor, ya que yo no tengo el valor para hacerlo", cita la nota fechada este miércoles.