Por estos motivos AMLO quiere eliminar los puentes

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que propondrá cambios en el calendario escolar, en julio próximo, para que las fechas históricas y cívicas se conmemoren el día que corresponde, con lo que terminarían los puentes largos.



En su conferencia mañanera, el Presidente dijo que el objetivo es recuperar la memoria histórica del país, porque la historia es la maestra de la vida.



López Obrador destacó que los niños de las escuelas hablan de los puentes, pero no del porqué no asisten un viernes o lunes.



"Resulta que hoy 5 de febrero nadie recuerda que se promulgó la Constitución", argumentó.

Reconoció que la propuesta generará polémica, pero dijo que busca que se recupere la memoria

histórica.



Así lo explicó López Obrador:



Es muy lamentable que en los últimos tiempos se haya dejado en el olvido estas fechas cívicas, históricas. Los niños de las escuelas, de la secundaria, hablan de los puentes, pero no del porqué no asisten a la escuela un viernes o lunes, como acaba de suceder.



Resulta que hoy, día 5 de febrero, nadie recuerda que se promulgó la Constitución. Para nosotros es un hecho histórico de gran relevancia.



Por eso anuncio que, terminando el ciclo escolar actual, voy a proponer reformas, cambios, para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que ese conmemore una fecha histórica. Desde luego las más importantes, las trascendentes.



Ahora, como ya está aprobado el actual calendario escolar, nos esperamos hasta julio, pero ya, por ejemplo, la conmemoración de la Independencia ya sería para el mismo día, lo mismo el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución.



Sé que esto va a generar alguna polémica, pero considero que el que el que no sabe de dónde viene nunca va a saber a dónde va, para nosotros es fundamental la historia, es la maestra de la vida, es fundamental el civismo, la ética, el humanismo. Es una decisión sobre esto que vamos a llevar a la práctica.



Hay un diablito en las redes sociales que está aquí conmigo, cerquita. Diles, diles, diles que te vas a reelegir para que se enojen, diles que vas a rifar el avión…



No fue el diablito. Es que de verás tenemos que fortalecer nuestra memoria histórica, es fundamental.