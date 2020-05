Por covid-19 ciclo escolar finalizará virtualmente en Jalisco: Alfaro

GUADALAJARA, Jalisco.- Este sábado Enrique Alfaro Ramírez aseguró que el ciclo escolar concluirá en la modalidad en línea, ante la contingencia sanitaria por Covid-19, ya que "en este país no hay condiciones para regresar a clases".

En la reunión con el equipo ampliado de Salud y con la presencia del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanuera, el gobernador de Jalisco detallo que probablemente en la próxima semana anunciará la estrategia para la reactivación en la entidad. Siendo una fecha posible para la reanudación el 18 de mayo y con prioridad a los ramos más afectados, si la evaluación de la crisis es favorable y no existe un riesgo para la salud.

No obstante, el mandatario reiteró la importancia del distanciamiento social y continuar cumpliendo las medidas preventivas, ya que en base a información los habitantes del estado las han flexibilizado y se está en el pico de la epidema.

Alfaro Ramírez enfatizó:

No voy a cambiar la posición que ha tenido el gobierno porque eso es lo que hemos acordado todos: primero es la salud y la vida, no hay cambio de posición en ese sentido, pero estamos cerca de cumplir esa parte de poder iniciar este proceso gradual de reactivación económica, ayúdennos en este último tramo, es un tramo decisivo, estamos haciéndolo muy bien y necesitamos no aflojar el ritmo”.