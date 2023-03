"Por corruptos e intervencionistas", AMLO pide no votar por el Partido Republicano de Estados Unidos

MÉXICO.- Con una petición directa hacia las y los hispanos y mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos para no vitar por el Partido Republicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a dicho partido de “intervencionistas y corruptos”.

Fue en su mañanera del día 9 de marzo que López Obrador advirtió que no aceptaría las amenazas de los republicanos que buscan que el ejército estadounidense intervenga en México.

Así mismo, señaló que de continuar con esa iniciativa comenzaría una campaña en contra de todos los miembros del partido, informa el medio digital spdnoticias.

No aceptará amenazas de los republicanos

Luego de también mencionar que podría acudir antre la ONU por la pretención del intervencionismo estadounidense, AMLO dijo que México está dispuesto a seguir cooperando con Estados unidos en el combate del fentanilo, pero que no aceptará amenazas del país extranjero.

Los representantes del Partido Republicano tienen una actitud "prepotente, alevosa, majadera e intervencionista", aseguró el presidente, refiriéndose a su iniciativa de intervención militar en el territorio mexicano, informa el medio.

AMLO explicó que republicanos como Lindsay Graham y Dan Crenshaw advirtieron que México debía llegar a un acuerdo con EU para dejar que el ejército norteamericano intervenga en territorio mexicano y que de no ser así se podría presentar una iniciativa con este objetivo.

Ante esto, López Obrador indicó que de ninguna manera acepta la propuesta y que en caso de hacerlo tendrá una respuesta inmediata por parte del gobierno, menciona el sitio de noticias.

Campaña contra los republicanos

Según explicó el presidente de México, en caso de que se presentase la iniciativa que los republicanos mencionaron, realizará una campaña en contra del partido estadounidense, entre otras acciones.

Para que todos los mexicanos, nuestros paisanos, sepan de esta alevosía, de esta agresión de los republicanos a México".

Promoverá la no votación a este partido en caso de no cambiar esa actitud, según dijo, pues no permitirá que la dignidad de México se vea afectada luego de todo lo que costó ser un pueblo independiente.

También hizo un recordatorio de que ya sucedió que Estados Unidos invadiera México y se apropiara de gran parte del territorio, y que no permitirá que esto ocurra nuevamente.

Propuesta que AMLO rechaza

La mencionada iniciativa que el presidente López Obrador asegura que no aceptará se trata de la propuesta de los congresistas del Partido Republicano Dan Crenshaw y Michael Waltz, que busca designar a los cárteles mexicanos como terroristas.

Esto autorizaría la intervención de la fuerza militar de Estados Unidos para hacer el uso de su fuerza para su desmantelamiento.

El exfiscal William Barr promueve esta iniciativa y señala que si el gobierno de México no se encarga de estas organizaciones delictivas, Estados Unidos lo hará. Ante esto, AMLO acusó que algunos de los senadores recibieron dinero del mercado armamentista, el cual provee a los cárteles mexicanos de sus armas.

Ya basta de hipocresías, de estar viendo nada más la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio".

