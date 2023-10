"Por cada persona enojada con la gestión de la pandemia, hay 500 agradecidas", afirma Hugo López-Gatell

Ciudad de México, 4 de octubre de 2023 - El aspirante Hugo López-Gatell ha lanzado su candidatura para coordinar la defensa de la transformación en la Ciudad de México dentro del partido Morena.

López-Gatell, en una declaración reciente, afirmó que su misión en esta contienda interna no tiene la intención de descarrilar ni fortalecer la candidatura de ningún otro contendiente. En su lugar, se presenta como un perfil con una destacada trayectoria de compromiso social, subrayando su experiencia en la toma de decisiones cruciales para garantizar la seguridad y el bienestar de la población durante su liderazgo en la pandemia de COVID-19.

A pesar de las especulaciones sobre su relación cercana con el presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell lo descarto y sostiene que no buscará perturbar el proceso interno del partido. Afirma que su enfoque se basa en la honestidad y la credibilidad, valores que, según él, han fortalecido su posición en todos los aspectos.

Mi convicción ha sido y seguirá siendo siempre que no voy a cargar los dados, no voy a desbalancear el proceso porque la fuerza en nuestro movimiento es la honestidad y la credibilidad. Salí fortalecido en todos los sentidos porque dije: esta es la postura. Entonces, luego se ha hablado de que de todos modos yo soy el más cercano al presidente (…) Esas son especulaciones."

El aspirante también destacó su disposición a escuchar y respetar las críticas, aunque insiste en que sus detractores son una minoría.

López-Gatell argumenta que, por cada persona enojada con su gestión de la pandemia o con el gobierno en general, hay entre 300 y 500 personas agradecidas por sus acciones. Estas cifras, según él, respaldan su convicción de que su enfoque ha sido en beneficio del pueblo.

Yo salgo a la calle, y no solo de manera vivencial, ya tenemos algunas estimaciones. Por cada persona que está enojada por cómo se manejó la pandemia o está enojada con este gobierno en general, hay de 300 a 500 personas que están agradecidas.”

Además, López-Gatell afirmó sentirse confiado en el proceso democrático y en la elección del pueblo para determinar al candidato que encabezará la coordinación de la transformación en la Ciudad de México.

Cuando se le preguntó si creía que podía vencer a Omar García Harfuch o a Clara Brugada, Gatell respondió que se visualizaba como alguien que siempre había mantenido coherencia entre lo que decía y lo que pensaba a lo largo de toda su vida.

"A lo largo de las experiencias de vida, he demostrado ser de utilidad para impulsar proyectos institucionales, incluso cuando he sido funcionario, servidor público, incluido en el momento más difícil que haya vivido el mundo en los últimos 100 años: la pandemia de COVID-19. No solo fue la pandemia más grande en 100 años, sino que también fue la mayor amenaza sincrónica para toda la humanidad.”, dijo.

