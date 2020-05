Por Covid-19, se saturan Issste y los instituto en Valle de México

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- La Secretaría de Salud informó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y los institutos de salud que se ubican al Sur de la Ciudad de México están saturados por la epidemia de Covid-19.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, precisó que tanto el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) como el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición se encuentran saturados e invitó a la población con síntomas de coronavirus no acudir a ellos.

“Hay un desvalance en capacidades de atención…la zona de los hospitales y de los institutos que han sido reconvertidos, se ocuparon”, dijo.

Y agregó: “en este momento ya no vayan a estos hospitales, están en sus límites de capacidad, pero no todo, hay otros hospitales que tienen ocupación intermedia o están en una situación con amplia disponibilidad”.

El Issste está en un 78% de ocupación de camas de terapia intensiva con ventilador y en 93% de camas generales.

Mientras que el Sistema de Salud estatal en un 79% de ocupación en terapia intensiva y 71% de camas generales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sólo tiene el 32% de los lugares con respirador ocupados y un 60% de camas generales.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno trabaja para que no falten camas y que hay disponibilidad aún en caso de que la epidemia “se desbordara”, pues en el Valle de México hay mil 800 con ventiladores.

“Pero no será así porque nos vamos a seguir portando bien…ayúdenos para ir a donde están las camas, no ir hacer esperar en urgencias en hospitales que ya no tienen camas suficientes o están a punto de llenarse”, pidió.