Por Covid-19, gobernador de Nayarit busca cerrar fronteras con Jalisco y Sinaloa

TEPIC, Nayarit.- Las muertes por Covid-19 en Nayarit están relacionadas con la visita de paisanos a sus padres, aseguró el gobernador del estado, Antonio Echevarría García, por lo que busca cerrar las fronteras del estado para impedir que entre a la entidad gente que no realizará actividades esenciales.



"Merecen todo nuestro respeto los paisas, pero que ahorita no vengan, porque los contagios y las muertes que hemos tenido es por que se vienen ellos bien comidos, bien alimentados, fuertes, jóvenes y vienen a saludar a sus padres y a sus madres, que en muchos casos son personas que tienen más de 70 años y alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, etcétera.



"Y son las personas que han fallecido y estas personas que vienen del otro lado traen el virus, no presentan ningún síntoma y hacen la contaminadera", señaló el mandatario.



Echavarría señaló que establecería contacto con sus homólogos de Jalisco y Sinaloa para

plantearles las medida: "Ojalá jalen".



Además, anunció la implementación de comedores comunitarios en el estado para apoyar a quienes están padeciendo las consecuencias económicas de la pandemia; estos comedores -anunció- serán controlados por la Fiscalía del estado "para que haya orden y no se nos desborde".



Hasta este martes en Nayarit había 27 casos confirmados de Covid-19 y 6 defunciones.



Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que ya tuvo contacto con Echavarría para hablar del tema y se acordaron algunos ajustes en los filtros de control en las fronteras estatales, pero aseguró que según el mandatario nayarita su principal preocupación está en el norte, en los límites con Sinaloa, por lo que se concentrará ahí.



Entre los acuerdos tomas se decidió recorrer el filtro instalado entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas hasta Sayulita para impedir el acceso de turistas a toda la zona conurbada interestatal; además, Jalisco reforzará el filtro instalado en el acceso a Puerto Vallarta sobre la carretera a Mascota.



Alfaro indicó que espera tener contacto este mismo día con los gobernadores de Colima, Guanajuato y Aguascalientes para tomar medidas similares.