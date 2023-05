Popocatépetl provoca fuerte golpe en comercios del centro de México

ATLIXCO.- Tras la contingencia en los estados de México, Puebla y Morelos por la preocupante actividad del volcán Popocatéptl, los comercios y negocios de dicha región han sufrido el mayor golpe económico desde la pandemia por covid-19.

Desde que el volcán aumentó su actividad hace una semana, los comerciantes del municipio de Atlixco, Puebla, afirmaron estar viviendo una "segunda pandemia" ante el poco flujo de clientes en la localidad.

Por medio de un estudio realizado por EFE, las ventas en la región han disminuido entre un 50 y un 70%, pues dentro de las 5 o 6 horas que mantienen abierto sus locales apenas entran clientes.

Por otro lado, a causa de la ceniza volcánica y otros posibles efectos adversos de la situación con el Popocatépetl, los negocios se han visto en la obligación de colocar cortinas plásticas en sus negocios para generar confianza entre los consumidores.

No obstante, la gente que transita por las calles de Atlixco en su mayoría son habitantes del lugar y pocos turistas, quienes van cubiertos de la cabeza, además van cubiertos de la mayor parte del cuerpo, aunque ambos, locales y visitantes, caminan desconfiados.

Lucero Márquez, propietaria de una cafetería compartió que sus ventas han bajado un 70 % desde el domingo que se presentó la caída de ceniza más fuerte, desde que entró en actividad del coloso, y agregó que sus ventas ya venían a la baja desde hace tres semanas, pero ahora la situación ya es insostenible.

La primera batalla y la más grande es contra la ceniza, porque con cualquier ráfaga de viento todo se llena de ceniza y hay que estar limpiando constantemente y la otra y más grande como negocio son las bajas ventas, nos sentimos otra vez como si estuviéramos en pandemia".

Refirió que la gente no está saliendo de sus casas y por los tanto no consume. "Sea mañana, tarde o noche las calles están desiertas y mejor ya cerramos porque sabemos que ya no entrarán clientes".