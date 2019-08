Policías separados niegan haber violado a joven en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Los seis elementos de la policía capitalina separados para facilitar la investigación sostuvieron que no tienen ninguna responsabilidad con los hechos registrados la madrugada del 3 de agosto cuando una menor de edad fue presuntamente violada en la alcaldía Azcapotzalco.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta Martínez, precisó que más allá de los dichos de los elementos separados, lo que se tiene que comprobar son los hechos, pues existen un cúmulo de evidencias que se están analizando.

"Simple y sencillamente lo que ellos dicen es que no tienen una responsabilidad, naturalmente, más allá de los dichos, lo que se tiene que comprobar son los hechos, sí, toda la evidencia que existe.

"Hay un cúmulo de evidencia y eso es lo que se está analizando, yo he dicho, no he interferido en Asuntos Internos porque quiero ser muy responsable y respetuoso del proceso que llevan, y mucho menos en el tema de la Procuraduría, donde ni siquiera tengo injerencia", dijo el jefe de la policía capitalina.

El funcionario reiteró que garantizará “total imparcialidad” en el caso y que no se va a proteger, ni a cubrir a ningún policía; además, que vigilará que ningún uniformado se acerque a las víctimas para intimidarlas.

"No puedo atreverme a hacer un llamado a la familia, solamente garantizarles, que se den las condiciones para que el proceso se lleve, cómo se debe de llevar: objetivo, imparcial y sin ningún tipo de coacción", comentó.

Explicó que los 10 elementos, que declararon de manera voluntaria, fueron requeridos por la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales porque "llegaron de alguna u otra forma al lugar de los hechos", inclusive un mando que llegó acompañado de su compañero a supervisar el lugar de los hechos, así como gente del ERUM.

"Estos seis se determina, que son los que estuvieron en el lugar de los hechos y tuvieron algo que ver, ya sea la atención a la llamada del 911 de emergencia, patrullaron en esa zona alrededor del horario en que se señalaron los hechos", dijo.