Policías protestan en Zócalo y piden renuncias de Sheinbaum y Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO.- Poco más de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y de la Policía de Investigación (PDI) salieron a las calles a exigir respeto a su labor y la libertad de dos de sus compañeros que fueron imputados el pasado fin de semana por el caso Melanie.

El punto de reunión fue en la plancha del Zócalo capitalino, donde con mantas y consignas, pidieron la renuncia de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y del titular de la SSC, Omar García Harfuch, pues a decir de los inconformes, prefieren proteger a “anarquistas y delincuentes” que a los mismos uniformados.



“Por primera vez en muchos años salimos a las calles a exigir nuestros derechos, en las marchas nos golpean, nos humillan, nos escupen y no podemos defendernos, si lo hacemos, terminamos en la cárcel como nuestros compañeros y eso no es justo porque aquí en la Ciudad de México, nadie nos respeta”, señalaron los inconformes.



“Le pedimos a la Jefa de Gobierno y a Omar García Harfuch que si no nos dan respaldo o nos apoyan, que renuncien y que nos pongan a un jefe policiaco que sepa su trabajo, que esté con la tropa y con quienes nos arriesgamos a diario en las calles”, expresó Toribio Pimentel, un policía que salió a las calles a protestar.



De la plancha del Zócalo capitalino, los inconformes caminaron a Viaducto al cruce con Tlalpan, dicen que de no ser escuchadas su demandas, las protestas incrementarán.