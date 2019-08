Policías la golpearon cuando denunció intento de violación: Acusa reportera

MORELIA, Michoacán.- Mitzi Yanet Torres Quintero, una periodista de Morelia, Michoacán, fue golpeada y arrestada por policías municipales momentos después de reportarles un intento de violación, según denuncia en un video.

La Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero difundió el material donde la mujer explica que tras haber denunciado a las autoridades un intento de violación, los elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, donde le cuestionaron su forma de vestir y, al enterarse de que es reportera, la golpearon.

"Fui víctima de un intento de violación y al solicitar apoyo de la Policía Municipal, estos arribaron al lugar y más que apoyarme, me detuvieron revictimizándome(...) Al momento de indicarles que yo era periodista se inició en mi contra un maltrato físico y sicológico, cuestionando mi vestimenta, diciéndome que me creía muy influyente, pero que eso no me iba a servir.

Torres Quintero reveló que fue llevada a la cárcel, donde los policías, el médico y la juez la procesaron de manera inadecuada e injustificada, lo que le ocasionó un trauma sicológico.

"Propinándome diversos golpes en la cara, los que tengo. Fue un proceso en el cual me llevaron a los separos y durante las horas que estuve en el lugar fui víctima de muchas burlas por mi vestimenta y mi profesión.".

"No tuve derecho a una audiencia inmediata. El médico no quiso legitimar que yo tenía golpes visibles. Se me trató de loca. A pesar de los golpes visibles que había en mi cara, la juez indica que yo no tenía ningún golpe. Lo asientan en el acta de la audiencia y me hacen el favor de dejarme salir antes de las 24 horas de arresto que yo debía cumplir", denunció.

Con miedo, dolor y golpes en el rostro, Torres termina su relato resaltando que fue violentada por su profesión y por el hecho de ser mujer.

Yo quiero resaltar esto en calidad de mujer y de periodista porque fui agredida de una forma como mujer, pero también fui agredida por el hecho de ser reportera. Y por sentirme influyente de acuerdo a su opinión.

Los hecho ocurrieron el 20 de agosto, pero hasta el momento, el Ayuntamiento de Morelia y las autoridades no han emitido una postura ante la denuncia, según declara Aristegui Noticias. Por eso, frente al miedo que le provoca una posible represalia, la joven denunció el hecho a través de redes sociales.