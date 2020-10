Policías estatales se estancaron, guardias nacionales duplican a policías estatales en algunos estados: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Las policías estatales se estancaron, hay estados donde se tienen menos policías que el número de guardias nacionales que se les enviaron, manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se estancaron las policías, pasó en lo Federal y pasó en el caso de los estados, hoy, hay estados que tienen menos policías que el numero de elementos de la Guardia nacional que se han enviado a esos estados”, destacó el mandatario.

Resaltó que hay incluso entidades donde el número de guardias nacionales que se les enviaron duplica el número de policías estatales, todo por la intención que se tenía de querer “privatizar” la seguridad.

“La tendencia era privatizar, para qué vas a tener policías de seguridad pública si los puedes contratar para que te den el servicio y lo hacían las empresas privadas”, cuestionó López Obrador.

El colmo fue que lo hiciera el Gobierno, que lo hiciera la Secretaría de Gobernación, ahora nos hemos dedicado fortalecer un servicio federal con esta nueva corporación para que el gobierno no contrate a empresas particulares y esta la corporación pues se haga cargo de cuidar las oficinas cuidar hospitales, cuidar escuelas, todo lo que se debe de proteger”, anunció.

El presidente resaltó que se fortalece este sistema para que las secretarías contraten este servicio pero ya no a los particulares, sino a la Guardia Nacional.

Agregó que había casos de empresas privadas contratadas para prestar estos servicios de seguridad que no eran del todo profesionales, no reunían los requisitos o no reúnen los requisitos de profesionalismo, de honestidad, de disciplina.

Y que además había explotación laboral a los trabajadores con salarios de hasta 3 mil 500 pesos al mes y sin prestaciones.